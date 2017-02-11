قباني في ذكرى استشهاد الحريري: كان فارسا شهما

وجّه النائب محمد قباني في ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كلمة قال فيها: “من الممكن ان يصبح السياسي رئيسا، ومن الممكن ان ينجح في مسؤولياته، لكن من الصعوبة بمكان ان يكتسب الانسان صفة الفروسية ولو اجتمعت لديه المناصب، والرئيس الشهيد كان طوال حياته فارسا شهما في أخلاقه، عملاقا في عطاءاته”.

أضاف: “بعد 12 سنة من استشهاد فارس لبنان العملاق رفيق الحريري نشعر بالفراغ الذي تركه في حياة لبنان، الجميع من مؤيديه وحتى معارضيه كان مطمئنا ان رفيق الحريري موجود يستطيع ان يعالج كل المشاكل ويتحدى كل الصعوبات”.

وختم: “منذ 12 عاما نفتقد رفيق الحريري، ونتمسك بذكرى شهيدنا العملاق. وأقول صادقا ان بعض إنجازاته لم أعرفها إلا بعد استشهاده، وفاؤنا له هو الوفاء لقضيته ومبادئه ومسيرته التي يقودها اليوم الرئيس سعدالحريري، يا فارسنا العظيم كل المحبة والوفاء”.