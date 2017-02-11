المرعبي عرض مع جديدة حاجات عكار

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي “ان عكار قادرة بجهد ابنائها على النهوض، وسيتحقق لها حقها بالمثابرة والاصرار”، لافتا الى ان “هناك 33 مليون دولار ومشروع الاوتوستراد العربي والبنى التحتية والجامعة اللبنانية ومعالجة مشاكل النزوح على كل المستويات تتابع بشكل شخصي ومباشر ويومي من دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، الذي استكمل اللجنة الوزارية الخاصة بازمة النزوح وباتت مشكلة من 8 وزارات برئاسة الرئيس الحريري، الذي يتابع بشكل يومي ازمة النزوح السوري وتداعياتها”.

ولفت خلال زيارته رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، في مركز الدائرة في حلبا الى ان “حوالى ال 6 ملايين شخص في لبنان، بينهم مليون ونصف نازح سوري بمجملهم يتأثرون من ازمة النزوح”، قائلاً: “الكل يعلم ان البنى التحتية، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها النازحون السوريون ومنها محافظة عكار، تقريبا غير موجودة، لا مياه ولا صرف صحي ولا كهرباء ولا طرقات ولا جامعة ولا مدارس كافية، ولا مرافق تؤمن فرص عمل”.

وتابع المرعبي: “الرئيس الحريري طلب منا جميعا التعاون لبناء مخطط توجيهي تنموي للبلد، يشمل كل القطاعات التي تحدثنا عنها وعلى المستويات كافة، على ان يتم وضع اولويات لهذه الخطط، لتسريع عملية التنفيذ والطلب الى الجهات المانحة القيام بدورها على صعيد تنفيذ هذه المشاريع وتمويلها عبر هبات او قروض ميسرة”.

واشار المرعبي الى ان “مشاريع البنى التحتية تتطلب ما بين الـ5 والـ10 مليارات دولار اميركي، من شأنها خلق فرص عمل هائلة لمجتمعاتنا بما يؤمن تنشيط الاقتصاد الوطني”.

وخلص الى القول: “ان الحكومة اليوم خلية نحل، تعمل بنشاط على هذا الامر باشراف دولة الرئيس الحريري”.

وطلب من البلديات احصاءات ودراسات دقيقة وشفافة للمشاريع لحملها في الاطر الصحيحة مع الجهات المانحة والدولة اللبنانية