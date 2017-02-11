الخدمات الاجتماعية وتطوير مشاريع وزارة الشؤون موضوع لقاء بو عاصي وتوران

في اطار الجولة التي تقوم بها وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسية ماريسول توران على المسؤولين اللبنانيين، التقت توران وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي في مكتبه في الوزارة ورافقها سفير فرنسا في لبنان ايمانويل بون.

واتفق الوزيران على العمل لانجاح التكامل والتواصل الدائم بين الوزارتين، على المستويات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والانمائية بهدف تحسين عمل المراكز وخدماتها.

وتطرق بو عاصي الى تداعيات ازمة النزوح السوري على لبنان، واكدت توران ان فرنسا كانت وستبقى الى جانب لبنان لمواجهة الازمة وبالاخص في مجال الصحة العامة. واشارت الى ان فرنسا ستواصل مشاريعها المشتركة مع الجمعيات والمنظمات في لبنان والتي تدعم اللاجئين السوريين كاللبنانيين الذين شكلت هذه الازمة عبء عليهم، متوقفة عند ضرورة مساعدة لبنان لتحسين بناه التحتية.

وبحث الوزير بو عاصي مع توران المشاريع التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية، وسبل تطويرها بالتعاون المشترك بين الوزارتين، فكان للتوعية ضد المخدرات ومعالجة المدمنين حصة في اللقاء، كذلك مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الى جانب رعاية المسنين والاهتمام بهم. وتناول الوزير بو عاصي مع توران اهمية مساعدة المعوقين والعمل على خلق فرص عمل لهم.