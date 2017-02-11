فتح معبر رفح استثنائيا امام الحالات الانسانية

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة استثنائيا اليوم ولمدة ثلاثة ايام، من اجل عبور الحالات الانسانية والمرضية والطلاب في الاتجاهين، بعد محادثات بين القاهرة وحركة حماس التي تسيطر في القطاع.

وأوضحت هيئة المعابر التابعة لحركة حماس في غزة ان “السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري اليوم في الاتجاهين لمغادرة ووصول المسافرين العالقين، وبدأت حركة مغادرة الحافلات باتجاه الصالة المصرية من المعبر”.

وقالت الهيئة في بيان صحافي: “منذ ساعات الصباح، تم تجهيز عدد من الحافلات من الصالة الخارجية للمعبر”.

وأشارت الى ان “السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري بعد اغلاقه حوالى اسبوعين أمام حركة المسافرين في الاتجاهين”.