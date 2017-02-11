جعجع يواصل تقبُل التعازي بوفاة والدته في معراب

واصل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع تقبُّل التعازي في معراب، ومن أبرز المعزّين: الرئيس ميشال سليمان وزوجته، السيدة صولانج بشير الجميل، الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على رأس وفد، وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الاتصالات جمال الجراح.

النواب: بهية الحريري، بطرس حرب، جيلبرت زوين، نبيل دو فريج، سيرج طورسركيسيان، فادي الهبر، وليد الخوري، أمل أبو زيد، زياد أسود، انطوان السعد، فؤاد السعد، هاغوب بقرادونيان، فريد الياس الخازن، نعمة الله ابي نصر، نبيل نقولا، ايلي ماروني، نايلة تويني، يوسف خليل، ايلي عون، ميشال موسى، روبير غانم، حكمت ديب،هادي حبيش، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، نائب رئيس الحكومة السابق عصام ابو جمرة، الوزراء السابقون:سمير مقبل، طارق متري، يوسف سلامة، محمد رحال، شكيب قرطباوي، ناظم الخوري، باسم السبع، سليمان الطرابلسي، شارل رزق، زياد بارود، الياس بو صعب، فادي عبود، فريد هيكل الخازن، جان- لوي قرداحي، كرم كرم، ادمون رزق، سليم الصايغ، رمزي جريج، منى عفيش، النواب السابقون: كميل زيادة، ماريو عون، عبدالله حنا، سليم عون، مروان أبو فاضل، زوجة الوزير طلال ارسلان على رأس وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني، رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان، قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص على رأس وفد قادة الوحدات، مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة ، مدير مخابرات الجيش العميد كميل ضاهر.

قائد الدرك السابق العميد جوزف الدويهي، قائد الدرك السابق العميد صلاح جبران، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم، النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح، المطران ميشال عون، المدبر الرسولي لأبرشية صيدا المطران مارون العمّار على رأس وفد من الأبرشية، المطران انطوان نبيل العنداري، المطران غي نجيم، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة على رأس وفد، مطران الارمن الكاثوليك جورج اسادوريان، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ خلدون عريمط، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر ممثلاً بالمطران الياس كفوري، مطران الروم الكاثوليك في طرابلس ابراهيم ضاهر، راعي أبرشية بيروت الكلدانيَّة ورئيس الطائفة الكلدانيَّة في لبنان المطران ميشال قصارجي، المطران دانيال كورية، رئيس مؤسسة العرفان الشيخ علي زيد الدين على رأس وفد، وفد مشيخة الدروز والمجلس المذهبي برئاسة القاضي الشيخ فيصل ناصر الدين، رئيس المجمع الأعلى للطائفة الأنجيلية في لبنان الدكتور سليم صهيون، رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام، مستشار الرئيس الحريري داوود الصايغ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون، السفير البابوي في لبنان غبريال كاتشا، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، السفير الفرنسي ايمانويل بون ممثلاً بالقائم بالأعمال (بداعي السفر)، السفير التونسي في لبنان كريم بودالي، السفير الجزائري في لبنان احمد بوزيا، سفير ارمينيا في لبنان آشوت كوشاريان، السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، سفير العراق علي عباس بندر العامري، السفير السويسري في لبنان فرانسوا باراس.

وفد من الرهبنة الأنطونية، وفد جمعية المرسلين برئاسة الأب مالك ابو طانوس، رئيس منظمة فرسان مالطا في لبنان والأردن الشيخ وليد الخازن، المستشار الأول في سفارة مالطا فرانسوا ابي صعب، عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس، رئيس المجلس العام الماروني الشيخ وديع الخازن، مدير «المركز الكاثوليكي للإعلام» الأب عبدو أبو كسم، سفير لبنان في لندن جورج خوري، نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي الدكتور انطوان حداد، امين عام حزب الكتائب رفيق غانم ومستشارا رئيس الحزب: البير كوستانيان وساسين ساسين واعضاء المكتب السياسي في الحزب: سيرج داغر، فرج كرباج، منير الديك، وسمير خلف، رئيس حزب السلام روجيه إده، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، رئيس حزب الكتائب السابق ايلي كرامة، وفد من نقابة المحامين، وفد من الاتحاد العمالي العام، وفد هيئة المحامين في حزب الوطنيين الاحرار برئاسة جيلبير ابي عبود وعضو مجلس نقابة المحامين نبيل طوبيا، نقيب المهندسين خالد شهاب على رأس وفد، رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر، رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الأب جورج حبيقة على رأس وفد، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب وليد موسى، نقيب المحامين انطونيو الهاشم، رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض، وفد المدبرين في الرهبنة اللبنانية المارونية، ومدراء عاومن ومستشارون، وحشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والدينية والقضائية والنقابية والاعلامية والفنية والاجتماعية والاقتصادية ورؤساء بلديات ومخاتير ووفود شعبية وحزبية.

الى ذلك، تلقى جعجع اتصالات تعزية من كل من: الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سمو الأمير فهد بن سلطان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، مفتي الجهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني، الوزيرة عناية عز الدين، النائب علي بزّي، النائب علي عسيران، وبهاء الدين الحريري.

كما وصل الى معراب برقيات تعزية من كل من : رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل، رئيس لقاء الاعتدال المدني مصباح الاحدب، مكتب القوات-إربيل، رئيس قسم العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية بشير صادق طوق.

يُشار الى أن التعازي تستمر في معراب يوم غد الأحد بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السابعة مساءً.​