اسرار الصحف ليوم السبت 11 شباط 2017

أسرار الآلهة

يؤكّد المسؤولون الأمميّون وسفراء الدول الغربيّة على المسؤولين اللبنانيّين ضرورة عدم تأجيل الانتخابات لأن حصولها دليل على عافية البلد.

يقول وزير سابق إن ملف التعيينات الأمنيّة طُوي مرحليّاً بعدما كان وُضع على نارساخنة.

ازدادت الشكوك في أحد أعضاء مجلس بلدية بيروت لجهة تسريبه محاضر وأخبار إلى أحد المواقع الالكترونية الذي ينشر له مقالات باستمرار.

يتم العمل على فتح قناة تلفزيونيّة جديدة في بيروت موجهة إلى الخارج وتحديداً إلى دول الخليج العربي.

***********************************

يقال

إن أحد أجنحة «الحرس الثوري الإيراني» بدأ يسوّق لنشرة سياسية في بيروت تحت اسم «الباحث»، يديرها صحافي إيراني معروف.

***********************************

أسرار الجمهورية

كشفت معلومات أمنية انه خِلافاً لِما سُرِّب سابقاً تبيّن أن مسؤولاً إرهابياً كبيراً لم يغادر جرود عرسال كما أشاع المسلحون.

بلغ التبايُن بين سياسيَّين حدّ إعلان أحدهما شعارات قاسية للمعركة الإنتخابية مُسبقاً: «سأكسُر رأسه».

تبيّن أن التنسيق تحت الطاولة بين حزبين نقيضين بلغ حدّ التحالف في إنتخابات رياضية.

***********************************

اسرار اللواء

لغز

توقعت أوساط سياسية باهتمام عند عقد مؤتمر لبعض شخصيات المعارضة السورية لأول مرّة في بيروت؟!

غمز

وزير مقرَّب، ومتفوّه، يحرص على الاتصال شخصياً بما يعنيه من ملفات عالقة، وحسّاسة جداً!

همس

لم تتفاجأ مصادر دبلوماسية بتصاعد شروط حزب بارز من قانون الإنتخاب، لأسباب ليست محلية فقط؟..

***********************************