“قوى الامن”: توقيف 3 أشخاص في ضهر البيدر لحيازتهم المخدرات

صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة البلاغ الآتي:

“ليل 10/2/2017، أوقف حاجز ضهر البيدر، كل من:

– ب. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)

– ج. ك.( مواليد عام 1994، لبناني)

– و. ف. (مواليد عام 1991، لبناني)

لحيازتهم كميّة من المخدرات، ضُبطت على متن سيارتهم، وهي على الشكل التالي: حوالي /200 /غ. من حشيشة الكيف و/100/ غ. من مادة الماريجوانا و /100/ غ. من مادة السيلفيا و /3/ غ. كوكايين ونصف غرام باز كوكايين و /44/ حبة مخدّرة وتسعة مظاريف من النايلون، تستعمل لتقسيم المخدرات، وخمس “قداحات” تستخدم لتعبئة الحشيشة وقارورة بداخلها كمية من مادة الماريجوانا.

كما أوقف الحاجز المذكور، المدعو: – ع. ق. (مواليد عام 1978، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم احتيال، كما كان ينقل على متن سيارته خمسة أشخاص من التابعية السورية دخلوا البلاد خلسة.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.