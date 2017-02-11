“قوى الأمن”: أشغال في عين المريسة الاحد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، ما يأتي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأشغال في محلة عين المريسة – بيروت، على المسلك الغربي باتجاه الروشة، أمام فندق فاندوم (مقهى هارد روك سابقا)، وأمام مطعم “ماكدونالدز”، على المسلك المتجه نحو فندق فينيسيا وذلك يوم الأحد 12/2/2017، إعتبارا من الساعة 7.00 لغاية الساعة 16.00، على عدة مراحل، ومن المحتمل أن تؤدي هذه الأشغال إلى زحمة سير في المكان.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.