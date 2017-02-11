لافروف: سأبحث مع تيلرسون لقاء بوتين و ترامب

توقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن يوضح لقاؤه المرتقب مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون ، مسألة اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب .

وذكر لافروف في مقابلة مع قناة “إن تي في” الروسية، أن رئيسَي البلدين عبرا خلال اتصالهما الهاتفي يوم 28 كانون الثاني الماضي، عن رغبتهما في عدم تأجيل لقائهما إلى موعد بعيد. وقال إن وزيري خارجية البلدين تلقيا توجيهات بالبحث عن توقيت ومكان مناسبين لكلا الطرفين لإجراء هذا اللقاء.

وأضاف لافروف: “آمل أن يوضح لقائي مع وزير الخارجية الأميركي هذه المسألة”، مشيرا إلى أن تيلرسون سيشارك هو الآخر مثله، في لقاء وزراء خارجية “مجموعة العشرين” (المزمع عقده في مدينة بون الألمانية يومي 16-17 من هذا الشهر)، وكذلك في مؤتمر ميونيخ السنوي حول قضايا الأمن.

وختم وزير الخارجية الروسي بالقول إن ذلك سيكون “فرصة جيدة” لبحث موضوع اللقاء بين الرئيسين الروسي والأميركي.