تفكيك “خلية إرهابية” في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك “خلية ارهابية” في الساحل الشرقي للبلاد، مكونة من ستة افراد كانوا يتولون خصوصا تجنيد عناصر لمجموعات مسلحة جهادية.

وتم القبض على المشتبه بهم الستة الذين تراوح اعمارهم بين 19 و51 عاما، في عملية للحرس الوطني في ولاية المنستير، بحسب البيان.

وأضاف المصدر ان المشتبه بهم اعترفوا اثناء استجوابهم بانهم على اتصال بتنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا وانهم شاركوا في تجنيد تونسيين للتوجه الى سوريا للانضمام الى مجموعات مسلحة.

وافاد عناصر الخلية انهم شاركوا في “تدريبات” عسكرية تمهيدا لانضمامهم الى منظمات اسلامية متطرفة.