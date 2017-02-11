“سفاح اسطنبول” الى السجن

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، السبت، بأن قوات الأمن أحالت منفذ الاعتداء الإرهابي في إسطنبول ليلة رأس السنة إلى المحكمة التي وجهت إليه اتهامات عدة بينها “محاولة قلب النظام الدستوري”.

وذكرت الوكالة أن الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف أحيل إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيقات معه، على خلفية الهجوم الذي نفذه على ملهى “رينا” وأسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة آخرين بجروح.

وقالت الوكالة على موقعها الإنجليزي إن المحكمة قررت إيداع إلى مشاريبوف، البالغ 34 عاما، السجن بتهمة “الانتماء الى منظمة إرهابية” و”قتل أكثر من شخص”، و”محاولة قلب النظام الدستوري”.

وقالت السلطات إن المتهم تدرب في أفغانستان ويعتقد أنه دخل تركيا لأول مرة في كانون الثاني 2016، قبل أن يعود إلى البلاد لينفذ الهجوم في الساعات الأولى من كانون الثاني 2017، الذي تبناه تنظيم داعش المتشدد.

واعتقتل الشرطة مشاريبوف في 16 كانون الثاني الماضي، واعترف خلال توقيفه بأنه منفذ الاعتداء، كما اوقف مع منفذ الاعتداء أربعة أشخاص آخرين بعد عملية مطاردة شارك فيها مئات من رجال الشرطة.