بالصورة: مين عم “بيلطّش” جنبلاط؟

لفت النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” من دون تسمية أحد إلى أن التنظير كثر من كبار الجهابذة والاساتذة والعلماء حول الدستور في الحلقات المفرغة، في زمن العقم الفكري”…



كثر التنظير من كبار الجهابذة والاساتذة والعلماء حول الدستور في الحلقات المفرغة،في زمن العقم الفكري pic.twitter.com/8G9ttXbfeg — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 11, 2017