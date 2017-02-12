سياسة ترامب بشأن المهاجرين.. من المنع الى التقنين

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال تغريداته، القضاء الأميركي بأنه معطل، مبدياً ثقته بالانتصار، في حين لم يستبعد خيار إصدار مرسوم جديد بشأن الهجرة.

ويتوقع ترامب أن تطول الإجراءات القضائية، وهو الأمر الذي لا يصبّ في مصلحة أمن البلاد من وجهة نظره، بينما هناك من يرى أن ترامب بدأ فعلاً تهيئة الأجواء من أجل طرح مرسوم جديد.

وقد يسعى لإصدار قرار جديد هذه المرة بصيغة مقبولة بالنسبة لمعارضي القرار السابق، الذي حظر دخول مواطني سبع دول.

ومن المتوقع أن يتجنب ترامب الثغرات السابقة بعدما اعتبر معارضوه أن القرار كان محصوراً بفئة دينية، في حين تحدث ترامب عن دخول 77% ممن تقدموا بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة منذ تعطيل قرار منع السفر من الدول السبع.

وبحسب تصريحات الرئيس الأميركي سيقنّن المرسوم الجديد دخول مواطنين من تلك الدول، بدلاً من منعهم نهائياً من الدخول للولايات المتحدة.

وبموازاة الحديث عن المرسوم الجديد، يعتزم ترامب إعادة النظر في السياسيات والمعايير الأمنية في الولايات المتحدة، وذلك من خلال فرض ما سماها آلية التدقيق الشديد.

ويرى مراقبون أن ترامب لم يهدر وقتاً، منذ تقلده السلطة، في تحويل وعوده الانتخابية “غير المرحبة” بالمهاجرين واللاجئين إلى سياسات.