إجلاء 70 ألف شخص لتفكيك قنبلة في اليونان

قام الجيش اليوناني في عملية غير مسبوقة بإجلاء نحو 70 الفا من سكان سالونيكي شمال اليونان لتفكيك قنبلة تعود الى الحرب العالمية الثانية عثر عليها أخيرا.

وأعلن حاكم المنطقة أبوستولوس تزيتزيكوستاس عن أن العملية انتهت وتمت بنجاح، وذلك بعد أربع ساعات من بدء الجيش مهمته.

وعطل خبراؤه القنبلة في مكانها قبل نقلها إلى حقل رماية قريب.

وأضاف أن القنبلة التي بلغ طولها 1.5 امتار ووزنها 170 كلغ عثر عليها الاسبوع الفائت أثناء اشغال قرب محطة وقود، مشيدا بانضباط السكان الذين بدأوا بالعودة الى منازلهم عند رفع أمر الاجلاء الساري.

شملت العملية ثلاثة احياء شعبية واقعة على بعد خمسة كيلومترات غرب وسط مدينة سالونيكي كبرى مدن شمال اليونان. وشارك الف شرطي في ضمان امن المنطقة والتحقق من اجلاء السكان الذين تبلغوا بالامر الالزامي قبل ايام عبر الاعلام ومنشورات واعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.