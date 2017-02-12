وزير الدفاع البريطاني: العراق ستتخلص من “داعش” في 2017

توقع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، خلال زيارة له الى أربيل، أن تتخلص العراق من تنظيم “داعش” في العام 2017.

وقال فالون، خلال مؤتمر صحافي في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق: “أنا مسرور لرؤية شرق الموصل محرَّراً، ولأن عملية استعادة غرب الموصل ستنطلق قريباً”، مشيداً بعمل القوات البريطانية.

وتوقّع الوزير البريطاني “أن يتم طرد “داعش” من المدن الرئيسية في العراق عام 2017″ مستخدماً اختصاراً لإسم التنظيم السابق “الدولة الاسلامية في العراق والشام”.

لكن فالون أشار الى ان استعادة الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم “داعش” في سوريا حيث ينشط التحالف الدولي أيضاً، قد تكون “أكثر تعقيداً بسبب الحرب الأهلية” الدائرة في هذا البلد المجاور للعراق.

ورداً على سؤال حول قرار الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف بالتحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، قال فالون إن ممارسات هذا الجهاز اتضحت انها “غير نزيهة”.