كاتشيا ترأس قداساً بيوم المريض في مستشفى سيدة ماريتيم – جبيل

ترأس السفير البابوي غبريال كاتشيا قداساً في مستشفى سيدة ماريتيم – جبيل، لمناسبة اليوم العالمي للمريض، شارك فيه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون ورئيس دير سيدة المعونات الأب جان بول الحاج ولفيف من الكهنة، وحضره النائب عباس هاشم، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، رئيس بلدية جبيل زياد الحواط ومخاتير مدينة جبيل، الامين العام الاسبق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط، آمر فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي الرائد كارلوس الحاماتي، رئيس جمعية آنج الاجتماعية المحامي اسكندر جبران، رئيسة مركز جبيل في الصليب الاحمر اللبناني رندا كلاب، رئيس المستشفى الدكتور جوزيف الشامي وأعضاء الجسم الطبي والتمريضي والاداري.

والقى كاتشيا كلمة البابا فرنسيس في اليوم العالمي للمريض قال فيها: “أود ان أشجعكم جميعا، مرضى، كل من يعاني، أطباء، ممرضات، اقرباء، متطوعون، للتأمل بمريم العذراء التي تضمن حنان الله لكل انسان لئلا يتخلى عن إرادته ويجد دائما الإيمان مغذى بالكلمة وبالسر المقدس ليتمكن من ان يحب الله وشركاءه في هذه التجربة المرضية”.

أضاف: “الثروة الإيمانية الانسانية لا ينبغي ان تضيع بل ان تساعدنا على تخطي ضعفنا وفي الوقت عينه جميع التحديات في مجالي الصحة والتكنولوجيا”.

وختم: “لمناسبة اليوم العالمي للمريض، يمكننا ان نجد دافعا جديدا يسمح لنا بأن ننشر ثقافة محترمة عن الحياة والصحة والطبيعة، نبض جديد يدفعنا لحماية كرامة الانسان من خلال مقاربة صحيحة لأخلاقيات علم الأحياء وحماية الأكثر ضعفا والبيئة”.