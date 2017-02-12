“المختلط” اساس أي بحث.. الرياشي: سأضع المدماك الاساس في “الإعلام” ليكمل من يأتي بعدي

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أنه من الطبيعي أن يكون ثمة حركة سياسية دون تداعيات سلبية نتيجة توافق الجميع على الإستقرار، لافتا إلى أن الحملة على الرئيس الحريري صغيرة وتعود تدريجياً إلى حجمها.

ورأى عبر الـ”NBN” انه يجب إعطاء العهد حقه والوقت الكفيل للقيام بما وعد به، طالبا من الناس ان يحصنوا الحكومة ويدعموها لتتمكن من تلبة طلباتهم وحقوقهم الكبيرة.

واضاف: “اللجنة الرباعية ليست عمل يومي، وحصلت لقاءات عديدة لمحاولة بلورة قانون إنتخاب، ونحن طرحنا قانون يضم “النسبية”، اما قانون النسبية الكاملة لا يرضي احداً. و”مختلط باسيل” هو الاقرب للحياة إذا عُدل قليلاً لإزالة هواجس الطائفة الدرزية”.

ولفت الى أن “مختلط باسيل” هو الاقرب للحياة إذا عُدل قليلاً لإزالة هواجس الطائفة الدرزية، اما قانون “الستين” ساقط وجُرب مرة واحدة وعُرف للجميع أنه ساقط من ناحية صحة التمثيل، معتبراً ان النسبية الكاملة تدخل متطرفين سنى الى المجلس و”القوات” ترفض ذلك، و”المستقبل” يجسد الإعتدال بالنسبة إلينا، وان دخل آخرون بأصواتهم الطبيعية من خارج “المستقبل” فهذا حق طبيعي.

وأشار إلى أن حدود التطرف في الطائفة الشيعية هي “حزب الله”، لافتا إلى أن “القوات” تريد تصحيح التمثيل وان يشبهها كل من الشركاء السني والشيعي والدرزي.

واعلن الرياشي ان الإجتماعات ستتكثف بشأن قانون الإنتخاب ومن قبلنا سيتابع الملف نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان.

واردف: “نحن و”التيار” لم نتحالف لنلغي احداً وهدفنا تأمين احقية التوازن والإتصالات قائمة لضم جميع المسيحيين الى هذا التحالف”، مستغرباً اعتبار هدف التحالف المسيحي نيل الوزير جبران باسيل مقعداً في البترون بالقول: “باسيل حليفنا واذا وصل الى مقعد البترون يكون ذلك من ثمار التحالف وليس هدفه”.

وعن موقف الرئيس ميشال عون من مصر،قال: “نحن والعماد عون ومن قبل رئاسة الجمهورية متفقون على تنظيم الامور غير المتفق عليها، ومنها موضوع سلاح “حزب الله” وموقفه الاخير لم يحمل شيئاً جديداً، ونحن حريصون الا يؤدي الإختلاف الى خلاف”.

وعن طرح السيد حسن نصرالله لضرورة التةاصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، اجاب الرياشي: “طالما الوضع قائم في سوريا على ما هو عليه اليوم، نعارض التواصل مع الحكومة السورية، موقفنا من النازحين واضح، وليُنظم وجودهم في لبنان عبر الأمم المتحدة”.

وشدد رياشي ان من صلب عقيدة “القوات” احترام الآخر وعدم الإساءة إليه مهما بلغ الإختلاف في الرأي، مؤكداً انه من المبكر الحديث عن لقاء يجمع الدكتور سمير جعجع مع السيد حسن نصرالله، في وقت “لا نزال في منطق التواصل بين النواب والوزراء وحتى الساعة لا جدول عمل ولا حوار”.

واعتبر الرياشي انه لم يكن من داع ليتحدث الرئيس عون عن “خليفة” إنما صحته بألف خير، قائلاً: “انا ارى ان عهده سيستمر بألف خير، واذا تلهى المسيحيون اثناء تصحيح تمثيلهم بخلافات رئاسية فهذا خطأ كبير”.

وكشف ان الرئيسين عون والحريري إتفقا ان هناك قانون إنتخاب سيُنجز بغضون 10 ايام، وان “المختلط” اساس اي بحث.

وعن الورشة في وزارة الإعلام، اوضح الرياشي انه قد يطلب جلسة إستثنائية للحكومة بما يخص الإعلام لأن هناك ورشة كبيرة ستُبت، قائلاً: “اريد ان ابت قوانين عديدة خاصة بالإعلام، اولها قانون مع نقابة المحررين لتحسين وضعهم وإحترام الأقدمية ولصوغ حصانة للمحرر”.

واردف:”التعاقد يجب ان يكون تحت سقف معين تحدده النقابة ويجب ان يكون هناك صندوق تعاضد طبي للمحررين، ومن المؤكد انني لن ابقى في الوزارة لكنني سأضع المدماك الاساسي ليكمل الذي سيأتي من بعدي”. واعلن ان المجلس الاعلى للإعلام سيتغير ويتفعل.

وعن تلفيزيون لبنان، شدد الرياشي على ان كل ما يكتب في الصحف عن “تلفيزيون لبنان” غير دقيق، وسيكون هناك مجلس ادارة جديد له وسيكون الرئيس كاثوليكي ذات كفاءات عالية، لافتاً الى ان كل الاسماء التي تطرح ويتم التحدث فيها اليوم عن رئاسة “تلفيزيون لبنان” لم تصدر عني ولا علاقة لي بها.

وختم الرياشي قائلاً: “كل خلافات “تلفيزيون لبنان” سيحلها مجلس ادارة يعين وهو كفيل بالوضع الداخلي، وارشيف “تلفيزيون لبنان” هو تاريخ لبنان المصور وسنحافظ عليه”.