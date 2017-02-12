المكسيكيون الى الشارع في تظاهرة ضد جدار ترامب

دعت حوالى ثمانين منظمة أهلية وشركة وجامعة، في بيان، المكسيكيين الى التظاهر ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومشروعه بناء جدار على الحدود بين البلدين اللذين تمر العلاقات بينهما بأسوأ أزمة دبلوماسية منذ عقود.

وتحت وسم “فيبرامكسيكو” “لتهتز المكسيك” الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، دعي سكان نحو عشرين مدينة الى النزول الى الشوارع بملابس بيضاء أو رفعين علم المكسيك.

وقالت الجهات المنظمة: “حان الوقت لنوحد نحن المواطنين قوانا وأصواتنا من أجل التظاهر تعبيراً عن رفضنا لنوايا الرئيس ترامب واستيائنا منها، مع البحث في الوقت نفسه عن حلول عملية للتحدي الذي تمثله”.