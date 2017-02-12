عون مباركاً إنطلاقة مبادرة لبنان الحوار: لإظهار صورة لبنان بلد الحضارة

نظمت “مبادرة لبنان الحوار” احتفالا في “متحف الأمير فيصل مجيد أرسلان” في عاليه، حضره عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، ممثلو قيادات أمنية وسياسية، رؤساء بلديات المنطقة، مسؤولو جمعيات أهلية، إضافة الى مجموعة كبيرة من الوجوه الإجتماعية والإعلامية ومهتمون.

إستهلت المناسبة بالنشيد الوطني، تلت بعدها مقدمة الحفل الإعلامية مارلين دياب، كلمة خاصة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جاء فيها: “العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، يتمنى للمؤتمرين النجاح في نقاشاتهم، وفي إظهار صورة لبنان الذي كان وسيبقى بلد الحضارة ومنارة الثقافة والعلم”.