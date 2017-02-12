علوش: “حزب الله” يخشى من تأثير ترامب ويطالب الحلفاء بمواقف واضحة

عبر عضو المكتب السياسي لـ”تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش، في تصريح لـ”الجريدة”، عن استغرابه للكلام الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقال: “أستغرب أن يصدر هكذا كلام عن قائد سابق للجيش ورئيس للجمهورية، فهو فعليا يسلم السلطة التي يجب أن تكون محصورة به ويعطي الشرعية إلى قوى مسلحة لا تتبع إلى القرار السياسي للدولة اللبنانية”. وأضاف: “أعتقد أن رئيس الجمهورية عليه بعض الديون لـ”حزب الله” التي يريد أن يوفي بها”.

وقال: “حزب الله يخشى التغير الحاصل في الإقليم وتأثيرات انتخاب دونالد ترامب على المنطقة”، لافتا إلى أن “الحزب يطالب حلفاءه بمواقف واضحة المعالم ولا لبس فيها”.