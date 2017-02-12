كوريا الجنوبية تدين إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي

دانت كوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قائلة إنه يمثل تهديداً خطراً للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً قبالة سواحلها الشرقية، في وقت مبكر، في أول تجربة صاروخية للدولة المنعزلة منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيا إنّ “استفزازات كوريا الشمالية المتكررة تظهر طبيعة نظام كيم جونج أون اللاعقلانية والمهووسة بجنون بالتطوير النووي والصاروخي”.