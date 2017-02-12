كيدنيان: سيشهد لبنان موسماً سياحياً ممتازاً

أكد وزير السياحة أفيديس كيدنيان أنه سيتم التوصل الى قانون جديد للانتخاب يرضي أكثرية الأفرقاء السياسيين، مشيراً الى أهمية احترام الخصوصية الأرمنية التي لا تقلّ شأناً عن الخصوصية الدرزية التي يتحدث عنها الحزب “التقدمي الاشتراكي”.

وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، شدد كيدنيان على ضرورة أن يتم انتخاب النواب الأرمن بأصوات الأرمن في الانتخابات المقبلة، مطالباً بالعودة الى تقسيم قانون الستين الأصلي الذي لا يلحظ فصل دائرتي بيروت الأولى عن الثانية.

وإذ أشار الى أن الأرمن عانوا الغبن والتهميش على مدى خمسة وعشرين عاماً، دعا كيدنيان الى إقرار قانون يراعي صحة التمثيل لدى كل الطوائف من دون استثناء ويكون على قياس الوطن، مؤكداً أن حزب الطاشناق سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة بقوة وزخم سواء كان القانون المعمول به على أساس النسبية أم الأكثرية.

وحذر من إقامة تقسيمات جديدة للدوائر على حساب الأرمن، مشدداً على أهمية أن تعطى للناخب فرصة تغيير الطبقة السياسية ولو ضمن هامش معيّن كي يشعر بأن لصوته قيمة.

وأكد كيدنيان أن رأي حزب الطاشناق في قانون الانتخاب غير مرتبط بتحالفاته، مشيراً الى أن هناك نظرة واحدة لدى كل الأحزاب الأرمنية تجاه القانون الجديد.

ودعا الى الاستفادة من المرحلة الراهنة التي يسودها الوئام بين الجميع لإقرار قانون جديد للانتخاب، لافتاً الى رفض عدد كبير من الكتل لفكرة تجميل قانون الستين والسير به.

ورأى كيدنيان أنه قبل الوصول الى النسبية الكاملة من الضروري تطبيق القانون المختلط في مرحلة معينة، مشدداً على أهمية شرح تفاصيل القانون الجديد للناس قبل البدء بتطبيقه.

وأشار الى أن هناك مباحثات بعيدة من الإعلام حول قانون جديد للانتخابات قبل تُفضي الى نتيجة ايجابية، مؤكداً أن أحداً ليس بوارد القبول بالفراغ في المجلس النيابي وبالتالي نحن أمام خيار وحيد هو التوصل الى قانون جديد للانتخاب.

وعن الملف السياحي، نوّه كيدنيان بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السعودية وقطر التي ساهمت في تنشيط القطاع السياحي وعودة الخليجيين الى لبنان، لافتاً الى أنه مؤمن بأن البلد على أبواب موسم سياحي ممتاز.