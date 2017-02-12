إنتهاء التعازي في معراب.. جعجع وعقيلته: نشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة

استمر تدفق المعزّين الى معراب لتعزية رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع بوفاة والدته ماري حبيب جعجع.

ومن أبرز المعزّين: وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير، وزير البيئة طارق الخطيب، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون وزوجته.

والنواب: وائل ابو فاعور، غازي العريضي، زياد القادري، محمد قباني، سيبوه كالبكيان، غسان مخيبر، محمد الحجار، سليم سلهب، الآن عون، ناجي غاريوس، عبد اللطيف الزين، وكاظم الخير، النائب السويدي من أصل لبناني روجيه حداد.

والوزراء السابقون: الياس حنا، ناجي بستاني، حسن السبع، بيار دكاش، حسن منيمنة، جهاد ازعور، فارس بويز، ريّا الحسن، ومروان شربل.

وكذلك حضر النائب السابق مصطفى علّوش، رئيس حزب “الكتائب” الأسبق كريم بقرادوني، كميل دوري شمعون، أمين عام حزب “الوطنيين الاحرار” الياس بو عاصي، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، السفير البابوي غابريال كاتشيا، سفيرة كولومبيا جورجين ملاط، سفير فلسطين أشرف دبور، مطران بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك الياس رحال على رأس وفد من البقاع الشرقي، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي بطرس طربيه على رأس وفد، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، مفتي عكار الشيخ زيد زكريا ممثلاً بالشيخ محمد الجندي، رئيس إتحاد العشائر العربية في لبنان الشيخ جاسم العسكر على رأس وفد، رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمت افرام، الأميرة حياة فيصل ارسلان على رأس وفد، رئيس مجلس إدارة شركة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت، محافظ عكار عماد لبكي، محافظ بعلبك بشير خضر، قائد الدرك العميد جوزف الحلو على رأس وفد من ضباط سرية جونية، السيد روي الهاشم وزوجته ميراي ميشال عون ، النائب الاول السابق لرئيس حزب الكتائب المحامي شاكر عون، رئيس حركة قرار بعلبك – الهرمل علي صبري حمادة، رئيس حزب الهنشاك كيراكوس توتونجيان، رئيس حزب الرامغافار د. اويديس داكسيان، وفد من الدفاع المدني، وفد من التجمع المدني الإسلامي، وفد من البنك الدولي، رئيس التحالف المدني الاسلامي أحمد الأيوبي على رأس وفد، رئيس المركز العربي للحوار والدراسات الشيخ عباس الجوهري على رأس وفد، بالإضافة الى شخصيات سياسية، دبلوماسية، دينية، قضائية،اجتماعية، فنية وإعلامية ورؤساء بلديات ومخاتير ووفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية.

الى ذلك، تلقى جعجع برقيات تعزية من كل من: الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في مجلس النواب العراقي د. لويس كارو بلدر، رئيس اتحاد نقابة سائقي السيارات عبد الأمير نجدة، الدكتور نبيل خليفة، مديرة منظمة كفى عنف واستغلال زويا روحانا، رئيس تحرير التقرير الديبلوماسي ريمون عطالله، مختار كفيفان سامي رزق، رئيس نقابة الصاغة والجوهرجية انطوان مغنّي، عقيلة الموسيقار ملحم بركات رندة بركات، راعي كنيسة الله في برج حمود القس سعيد ديب، الرئيس الفخري لـ Konrad-Adenauer-Stiftung د. Bernhard Vogel ونائب الأمين العام د. Gerhard Wahlers، و قنصل بريطانيا الفخري رئيس جامعة آل ابو جودة وليم زرد ابو جودة.

وتجدر الإشارة الى ان رئيس “القوات” سمير جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع يتقدمان بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكلّ من قدم لهما التعزية الصادقة بأي وسيلة حضورياً أو هاتفياً أو بالرسائل والبرقيات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، سائلين الله تعالى أن يجنبهم الشـر وكل مكروه، وأن يحفظهم سنداً كبيراً وعزيزاً لهما.