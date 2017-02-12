جنبلاط حارساً وحيداً لـ”الستين”

ذكرت مصادر لـ “الأنباء” أن اعتماد النسبية في قانون الانتخابات، ملحوظة في ورقة التفاهم المشترك بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” الموثق في السادس من شباط 2006، في البند الثالث الذي يتناول قانون الانتخابات.

وتشير اوساط سياسية الى ان تيار المستقبل يسوق لمشروع قانون انتخابات جديد، ما يعني خروجه نهائيا من كنف قانون الستين، الذي جرى تعديله في الدوحة، ليبقى وليد جنبلاط حارس هذا القانون شبه الوحيد، علانية، على الأقل

وتعتبر مصادر تيار المستقبل في اعتماد قانون حكومة نجيب ميقاتي، ضربة اضافية لضربة “تخلي اللواء اشرف ريفي عن المستقبل في طرابلس”، لا يستطيع التيار تحملها.