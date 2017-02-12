أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة في اليومين المقبلين

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم مع أمطار متفرقة يترافق ذلك مع برق ورعد احيانا وانخفاض درجات الحرارة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، أما الثلثاء، فيكون الطقس غائماً جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع أمطار متفرقة وانفراجات واسعة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ليلا.

منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس ماطر فوق الحوض الشرقي للمتوسط، درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 3 الى 9 درجات، في الداخل من 3 الى 15 درجة.

أما الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س، الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء: 16 درجة.