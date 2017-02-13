أبي رميا: عون تكلم ضمن الإطار الوطني الجامع عن سلاح المقاومة

أعلن المكتب الاعلامي للنائب سيمون أبي رميا أنه تعليقا على منتقدي مقابلة رئيس الجمهورية ميشال عون التي أجراها مع قناة “ال سي بي سي” المصرية حيث اعتبر فيها ان سلاح “حزب الله” جزء أساسي من الدفاع عن لبنان.

وقد رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا أن الرئيس عون لم يقل شيئا جديدا وهذه قناعاته، إذ إن موضوع سلاح المقاومة تناولته وثيقة التفاهم الموقعة بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وهو الإطار الواضح بالنسبة للمقاربة لهذا الموضوع.

ولفت إلى أن كل البيانات الوزارية للحكومات السابقة واضحة في موضوع سلاح “حزب الله” وكل اللبنانيين متفقين أن هذا السلاح يجب أن يكون موجها ضد إسرائيل، مشددا أن العلاقة مع “حزب الله” راسخة في القناعات والوجدان والشعور متبادل.

وتابع أن أهمية عون أنه شخص صريح، أي أن الكلام الذي يصرح به علنا في الإعلام يقوله على طاولة النقاش مع المسؤولين، وموقفه من سلاح “حزب الله” قد قيل سابقا، وكل الدول الشقيقة تعترف بخصوصية لبنانية لها علاقة بفرادة لبنان وسلاح المقاومة إذ إن هذا السلاح وجد لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

وختم:”لم نلتمس أي لوم من الأفرقاء السياسيين وتحديدا من الحلفاء الجدد، والعماد عون تكلم ضمن الإطار الوطني الجامع عن سلاح المقاومة وحق المقاومة بالدفاع عن لبنان”.