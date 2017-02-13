الجربا من موسكو: نؤكد استمرار تأييدنا للحل السياسي في سوريا

أجرى رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو. وتم التطرّق إلى ملفات عدة منها موضوع وقف إطلاق النار، والعملية السياسية في سوريا.

وأكد الجربا أن تيار الغد يؤيد الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار بين نظام الأسد والمعارضة، ووضع آليات للمراقبة ورصد الخروقات، وصولا إلي وقف نزيف الدم السوري وتخفيف الأزمة الانسانية التي يعاني منها الشعب.

اما فيما يتعلق بالعملية السياسية، فقد أكد تيار الغد للجانب الروسي استمرار التزامه و تأييده للحل السياسي في سوريا وذلك عن طريق عملية تفاوضية في جنيف تفضي إلي التطبيق الكامل لبيان جنيف، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في إنهاء عهد الاستبداد عن طريق الانتقال الديمقراطي، والقضاء علي الارهاب والتطرّف وخروج الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ علي وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وعبر تيار الغد خلال اللقاء عن ضرورة التمثيل الواسع لأطياف المعارضة السورية في المفاوضات السياسية، بما فيها التيارات الوطنية الديمقراطية التي تؤمن بالحل السياسي وتعمل من أجله، بحيث يشارك الجميع في رسم مستقبل ديمقراطي للوطن السورى.

وشارك في اللقاء عضو المكتب السياسي لتيار الغد أحمد شبيب وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين أجريا “تبادلا مفصلا للآراء حول الأوضاع الراهنة في سوريا وما يجري حولها”.

وأوضح البيان أن بوغدانوف والجربا ناقشا التحضيرات الجارية لإطلاق العملية التفاوضية الشاملة بين الأطراف السورية في جنيف التي من المفترض أن تنطلق في الـ 23 من هذا الشهر تحت رعاية الأمم المتحدة.