غوتيريس: يجب أن لا تؤثر مصالح إيران على دول المنطقة

رأى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إنه يجب أن لا تؤثر مصالح إيران على دول المنطقة.

وأعلن في لقاء خاص مع قناة الحدث من دبي، أنه لا يرى نهاية قريبة لأزمة اللاجئين.

وأضاف غوتيريس أنه ما حدث في الموصل كان بسبب سوريا، وأكد أن أزمة سوريا هي من أصعب الاختبارات أمام الأمم المتحدة، كما أن عدم وجود حل سياسي شامل في سوريا يدعم وجود داعش.

وأعرب عن تفاؤله باجتماع المعارضة السورية في الرياض لتشكيل وفد التفاوض، مؤكداً أن الشعب السوري يعاني كابوساً.

وتابع أمين عام الأمم المتحدة أن زيارته للمنطقة بهدف زيادة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن زيارته للمنطقة للبحث أيضاً في وضع اليمن وليبيا والعراق، مشيراً إلى أن الفئات التي غادرت الموصل تشكل جزءاً كبيراً من المجتمع العراقي.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة للحدث إلى أن ليبيا تشهد انقسامات “وعلينا دعم الدولة هناك”.

الأمم المتحدة واليمن

وعن الملف اليمني أعرب غوتيريس عن أسفه بشأن معاناة الشعب اليمني، وقال إن حياة اليمنيين اليوم أصبحت غير مقبولة، وأضاف أن اليمن يعيش مرحلة مأساوية.

كما أنه لا بد من الوصول إلى مرحلة يقتنع فيها الجميع أنه رابح باليمن. وأن على كل الأطراف في اليمن وضع السلاح.

المستوطنات الإسرائيلية

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الحل الوحيد في فلسطين هو حل الدولتين، كما أعرب عن أسفه بشأن رفض الولايات المتحدة ترشيح سلام فياض كموفد أممي.

وتابع غوتيريس أن المستوطنات تؤدي لعقبات أمام السلام، ويجب أن يتوقف بناؤها على الأراضي الفلسطينية.