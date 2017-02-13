“الامن العام”: توقيف 24 شخصا لإرتكابهم أفعالا جرمية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن الاجهزة المعنية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 04/02/2017 لغاية 10/02/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكابهم أفعالا جرمية وذلك على الشكل التالي: ثلاثة عشر شخصا بجرم تزوير مستنادات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية وثمانية اشخاص بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية و ثلاثة اشخاص بجرم دخول البلاد خلسة ومخالفة نظام الاقامة.

وأضافت:”بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص”.