ريفي يخوض الانتخابات في البقاع الغربي.. من سيدعم؟

يجري التداول بمعلومات تفيد بأن اللواء أشرف ريفي سيخوض الانتخابات في البقاع الغربي عبر دعم ترشيح الإعلامي بسام القادري.

ويؤكد مصدر مقرب من ريفي أنه “ماضٍ في المعركة”، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على مرشح المستقبل المحتمل النائب زياد القادري الذي يُقدّر عدد أصوات عائلته في الدائرة بنحو ثلاثة آلاف.

وعدا عن غرف بسام القادري من صحن “المستقبل”، وإمكان تحالفه مع التيارات الإسلامية في المنطقة، لم يستبعد متابعون أن ينحو المشهد الريفي نحو تشكيل لائحة من المستقلين؛ أبرز المرشحين فيها، إضافة إلى القادري، رجل الأعمال علي الجاروش.