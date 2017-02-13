عمليات اجلاء في كاليفورنيا تخوفاً من فيضان اطول سد بأميركا

تم اجلاء زهاء 200 الف شخص في شمال كاليفورنيا بعد تضرر القناة المركزية المخصصة لتصريف المياه في السد الذي يعد الاطول في الولايات المتحدة ما اثار مخاوف من انهيار قناة تصريف احتياطية.

وقالت مديرية الموارد المائية في كاليفورنيا ان “السد نفسه ليس مهددا بالانهيار، الا ان هناك مخاوف كبيرة في شأن انهيار قناة التصريف الاحتياطية بسبب الضرر الذي لحق بأعلاها بعد بدء تدفق الماء عبرها السبت”.

وسمحت السلطات بتدفق 2830 مترا مكعبا من المياه كل ثانية عبر قناة التصريف الرئيسية، ما خفض مستوى السد أمس بحيث لا يتدفق الماء عبر القناة الاحتياطية، بحسب ما نقلت صحيفة “سكرامنتو بي” عن المتحدث باسم مديرية المياه دوغ كارلسون.

ورغم ان التهديد المباشر لم يعد موجودا، الا ان امر الاجلاء لا يزال ساريا فيما تقوم السلطات بتقويم قنوات التصريف الفرعية والرئيسية المبطنة بالاسمنت والتي تضررت كذلك بسبب تدفق المياه الشديد أخيرا.