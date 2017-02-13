رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي دعت إلى إضراب تحذيري الخميس المقبل

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني اجتماعا اليوم عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في مركزها في الدكوانة ،ناقشت خلاله جدول الاعمال وخلصت الى ما يلي:

أولاً: تطالب الرابطة المسؤولين الإفراج عن سلسلة الرتب والرواتب التي كانت رهينة التجاذبات وتأمين تمويلها عبر تخفيف الهدر وعدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة، في هذا المجال تشدد الرابطة على استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الفني الذي ضرب سابقا.

ثانيا: تطالب الرابطة بتعديل بدل الادارة للمديرين ورفعه الى 25% كما تطالب باستعادة بدلات رؤساء الدروس والنظار العامّين ورؤساء المصانع.

ثالثا: تطالب الرابطة بإخضاع الأساتذة (أستاذ تعليم مهني فئة رابعة) الى امتحان ليصار الى ترفيعهم الى الفئة الثالثة، مع العلم ان ذلك لا يكلف الخزينة اية اعباء لان عدد الأساتذة ضمن هذه الفئة لا يفوق المئة.

رابعا: تطالب الرابطة بانصاف المهندسين في التعليم المهني والتقني، واعادة بدلات الاختصاص لهم المذكورة في الفقرة الرابعة ” ب” من القانون رقم 593.

خامسا: اخضاع المديرين المكلفين الى اختبار اهلية ليصار الى الحاقهم بدورة اعداد المديرين في كلية التربية.

سادسا: الاسراع في رفع بدلات المراقبة والتصحيح اسوة بالتعليم الثانوي.

لذلك تعلن رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان ما يلي:

– الإضراب التحذيري في جميع مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني يوم الخميس الواقع في 16 شباط 2017.

– تطلب الرابطة من جميع الزملاء الأساتذة الالتزام بالإضراب وان يكونوا مستعدين للتحرك اذا دعت الحاجة.