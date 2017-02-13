ترامب: نسمح بدخول المحبين لبلادنا ولن نسمح للخطرين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل على مواجهة الإرهاب مع كندا، مشيرا الى تعزيز السلام في العالم والطموح إلى مزيد من التعاون في العلاقات بين البلدين.

ولفت ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الى “التعامل بقوة مع المجرمين على الأراضي الأميركية والسعي للتخلص من رجال العصابات خارج البلاد”، مشددا على السماح بدخول المحبين إلى أميركا وليس الخطرين.

ورأى ترودو بدوره: أنه تم تحقيق تقدم في توفير فرص العمل من خلال اقتصاد البلدين الوثيق، مشيرا الى ضرورة تحقيق سياسة الانفتاح من دون الإضرار بالأمن وقال: استقبلنا أكثر من 40 ألف لاجىء سوري”.