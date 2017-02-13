زعيتر من جامعة الروح القدس: نأمل أن يُنجز قانون الانتخاب قريباً

لفت وزير الزراعة غازي زعيتر الى اننا “نتطلّع إلى استقرار شامل يطال البلد على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، وبالطليعة الزراعي. ونأمل أن يُنجز قانون انتخاب، في القريب العاجل، حتى يرتاح اللبنانيون لاختيار ممثليهم في المجلس النيابي ضمن المواعيد المحددة لهذه الانتخابات”.

كلام زعيتر جاء خلال زيارته جامعة الروح القدس – الكسليك، برفقة المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، مدير مكتب الوزير المحامي سامر عاصي، مدير التنمية الريفية د. شادي مهنا ومسؤولين في الوزارة، حيث استقبلهم رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة في مكتبه، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طلال الهاشم، عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة د. لارا حنا واكيم والعميد المشارك في الكلية د. نبيل نمر ومسؤول لجنة الدكتوراه في الكلية د. عفيف عبد النور.

وشدد على موضوع “لبنان الأخضر” مجدداً. ونسعى، بالتعاون مع الجامعات، إلى القيام بالخطوات الضرورية لذلك ووضع خطة مناسبة لإعادة، ولو بالحد الأدنى، هذا الجمال للبنان من خلال طبيعته لما في ذلك مصلحة الإنسان وراحته”.