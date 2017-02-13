حاصباني: لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الصحية مع الإمارات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وزير الصحة غسان حاصباني، خلال زيارته رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي حميد محمد القطامي صباح الإثنين، أهمية التعاون وتبادل الأفكار والخبرات في القطاع الصحي بين لبنان ودولة الإمارات خصوصا على صعيد التطبيقات التكنولوجية المتطورة، مشيرا الى الرؤية لاستخدام التكنولوجيا في تطوير القطاع الصحي في لبنان في سبيل خدمة المواطن وتعزيز نوعية الصحة العامة.

وأشاد حاصباني بمجمل المشاريع التي تعمل عليها هيئة الصحة في دبي، وما تحمله من أهداف، ووصفها بالأهداف المستقبلية، التي تواكب تطلعات إمارة دبي ورؤيتها في نظام صحي رفيع المستوى.

كذلك، زار حاصباني يرافقه القطامي مستشفى راشد، وأطلع على مستوى التجهيزات الحديثة داخل مركز الطوارئ ووحدة العناية المركزة في المستشفى، واستمع إلى شرح مفصل من الأطباء عن نظام العمل.

وأشاد حاصباني بالإمكانيات المتقدمة والمعايير العالمية المعمول بها داخل المستشفى.

وتفقد حاصباني في حضور القطامي، الصيدلية الذكية في مستشفى راشد وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي يعمل عليها روبوت تمّ تصميمه وفق أحدث التقنيات، واستمع إلى شرح مفصل عن عمل الروبوت، وكيفية تشغيله الصيدلية الذكية بمساعدة عدد من الصيادلة، كما تعرف على قدرات الروبوت الذي يتسع إلى تخزين أكثر من 35 ألف علبة دواء، من خلال باركود خاص لكل صنف دواء، وإمكانياته في صرف 12 وصفة طبية في أقل من دقيقة واحدة.

وفي ختام الزيارة، أعرب حاصباني عن تقديره البالغ لما اطلع عليه من مشروعات وخدمات صحية عالية الجودة، مؤكدا أهمية إيجاد قنوات للتواصل بين هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة اللبنانية.