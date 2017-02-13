“هيومن رايتس”: الامم المتحدة متواطئة في إبعاد اللاجئين الأفغان من باكستان

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشر اليوم في كابول، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بـ”التواطؤ” في عمليات الابعاد الجماعية للاجئين الافغان من باكستان.

وقالت المنظمة إن اكثر من 500 ألف لاجىء يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا الى بلدهم في النصف الثاني من 2016، في اغلب الاحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم.

ورأت المنظمة أنه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 إلى 400 دولار لكل شخص في حزيران 2016، تشجع المفوضية على اعادة الافغان الى بلدهم، واصبحت متواطئة بحكم الامر الواقع في انتهاك حقوقهم بموجب القانون الدولي.

وأكدت في التقرير الذي يحمل عنوان “قمع في باكستان وتواطؤ من الامم المتحدة”: عملية الطرد الواسعة للاجئين الافغان أن المفوضية السامية للامم المتحدة التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع من دون أن تشير ولو لمرة واحدة إلى ان هؤلاء المبعدين يهربون اولا من تجاوزات الشرطة.