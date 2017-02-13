وزراء ونواب وشخصيات عزوا سركيس بوفاة والدته

واصل عضو الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق جو سركيس وافراد عائلته تقبل التعازي بوالدته في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة في وسط بيروت.

وقد حضر معزيا” يومي السبت والأحد على التوالي كل من الرئيس تمام سلام، ممثل الرئيس السابق ميشال سليمان الصحافي بشارة خيرالله، الوزراء: مروان حماده، ميشال فرعون، سيزار أبي خليل، والنواب: جورج عدوان، إيلي كيروز، روبير غانم، بطرس حرب، غازي العريضي، نعمه طعمه، فادي الهبر، نبيل دو فريج، سليم سلهب، هنري حلو، ناجي غاريوس، طوني بو خاطر، حكمت ديب، وآلان عون، سفيرة كولومبيا جورجينا ملاط، والوزراء السابقون نايلة معوض، فادي عبود، باسم السبع، نقولا نحاس، جان لويس قرداحي، فوزي حبيش، محمد جواد خليفة، روجيه ديب، جورج سكاف، ناجي البستاني، شارل رزق، عصام ابو جمرة، طارق متري، خليل الهراوي، الياس حنا وممثل عن الوزير السابق أشرف ريفي.

والنواب السابقون كميل زيادة، منصور البون، بيار دكاش، سعود روفايل، مروان أبو فاضل، وراجي أبو حيدر، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، ومطران الأرمن الكاثوليك جورج أسادوريان والسيدة منى الهراوي.

كما حضر معزيا كل من عضو الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” إدي أبي اللمع، مدير كلية الإعلام الفرع الثاني هاني صافي، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام لوزارة السياحة ندى السردوك، المدير العام لوزارة الإتصالات ناجي إندراوس، رئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “كفالات” خاطر أبو حبيب، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، أمين سر الجمعية مكرم صادر، عميد الصناعيين جاك صراف، نقيبا المهندسين في بيروت خالد شهاب، وفي الشمال ماريوس البعيني، نقيب أصحاب المؤسسات السياحية بيار الأشقر، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي طوني الرامي، رئيس جمعية تراخيص الإمتياز شارل عربيد، نقيب أصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان، رئيس حركة التغيير ايلي محفوض، مدير المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، مستشارا الرئيس الحريري داود الصايغ، وعدنان فاكهاني، مستشار الوزير نهاد المشنوق وليد كبه، مسؤول الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس، مسؤول العلاقات الخارجية في “التيار الوطني الحر” ميشال دو شادرفيان، الرئيس السابق لحزب الكتائب إيلي كرامه والنائب السابق لرئيس الحزب شاكر عون، رئيس حركة التجدد الديمقراطي أنطوان حداد، نائب رئيس الرابطة المارونية توفيق معوض، مدير عام شركة سوليدير منير دويدي، المحافظ السابق ناصيف قالوش، رئيس المجلس الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض، القنصل سالم بيضون، القنصل ظافر شاوي، رئيس إتحاد بلديات المتن الأعلى كريم سركيس، ورئيس إتحاد بلديات الشوف الأعلى روجي العشي، ورؤساء بلديات جبيل زياد الحواط، إنطلياس إيلي أبو جوده، رومية عادل أبو حبيب، العميد المتقاعد وليم مجلي، مي شدياق، القس حبيب بدر، الشيخ بيار الضاهر، الصحافي فؤاد دعبول، الصحافي حكمة أبي زيد، الإعلامي جورج غانم، الصحافي يوسف الحويك رئيس حركة لبنان الشباب وديع حنا.

إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين في “القوات اللبنانية”، وشخصيات سياسية وديبلوماسية وعامة.

كذلك تلقى سركيس اتصالات وبرقيات تعزية أبرزها من الرئيس سعد الحريري، النائب جوزيف المعلوف والوزراء السابقين: سليم ورده وبشاره مرهج وعادل حمية، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، إدارة وموظفي شركة “المباني”، إضافة إلى اتصالات عديدة من شخصيات وأصدقاء.