قبلان: لوقف الإحتجاجات المطالبة بالعفو العام

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان بعد سلسلة الاتصالات التي اجراها المجلس مع وجهاء وفاعليات منطقة بعلبك – الهرمل، أهالي المنطقة بعشائرها وعائلاتها إلى وقف الاحتجاجات المطالبة بالعفو العام وإفساح المجال أمام الجهود التي يقوم بها مع الجهات المختصة والتي أبدت كل تجاوب ووعدت القيام بما يتوجب لإنهاء هذه القضية بما يضمن سير العدالة على النحو السليم ويوصل كل ذي حق إلى حقه.

من جهة أخرى، شدد قبلان على ضرورة توجه الدولة إلى البقاع بالبرامج الزراعية والخطط التنموية قبل التوجه إليه بالخطط الأمنية، كي يشعر اللبنانيون عموما والبقاعيون خصوصا بالأبوة والرعوية الحقيقية لدولة طالما كانت أملا وحلما طال انتظاره.