مصحلة النقابات في “القوات”: “وظّف لبناني” لتأمين فرص عمل للشباب في لبنان

صدر عن مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:

في وقت أصبحت فيه البطالة واقعاً يعاني منه قسم كبير من اللبنانيين وخصوصاً الشباب منهم، في ظل إكتساح اليد العاملة الأجنبية السوق اللبناني ومن دون مراعاة القوانين التي تعطي الأولوية للبنانيين في التوظيف كما تحدد شروط إستخدام اليد العاملة الأجنبية، إلّا ان المؤسسة اللبنانية للإستخدام التي أنشأتها الدولة اللبنانية بموجب المرسوم الاشتراعي 80/77 وتخضع لوصاية وزارة العمل، من أهدافها إيجاد فرص عمل لطالبي العمل عبر مكتب الإستخدام، كما رفع مستوى اليد العاملة الداخلة إلى سوق العمل عبر تدريب مهني معجل.

ومع إعادة إنتظام العمل المؤسساتي في ظل العهد الجديد عادت المؤسسة اللبنانية للإستخدام للعب دورها الرائد في التوظيف والتدريب، وإذ تشكر مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية القيمين والعاملين في المؤسسة على جهودهم في تأمين وظائف للبنانيين وتدعو المواطنين الذين يبحثون عن عمل الى تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة اللبنانية للإستخدام التي أُنشِئت لهذه الغاية.

وفي السياق نفسه أنشأت مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية مكتبًا للتوظيف تحت عنوان “وظّف لبناني” لتأمين فرص عمل لتحفيز الشباب على البقاء والعمل في لبنان حيث يمكنكم الإطلاع على فرص العمل لإرسال السيرة الذاتية عبر هذه الصفحة:

https:/www.facebook.com/LFS.jobs/