تسليم البطاقات الحزبية في مركز سيدني

أقام مركز سـيدني في مقـاطعـة اسـتراليا اجتمـاعه الدوري العام بتاريخ 05/02/2017 بالاضافة الـى تسـليم دفعـة جـديـدة من البطاقات الحزبية وذلـك بحضـور رئيـس المقـاطعة طـوني عبيـد ورئيـس المركـز جهـاد داغـر والرفاق الاعضاء.

وافتتـح الاجتمـاع رئيس المـركـز مـرحبـاً وشـدد علـى تفعيـل العمل الحـزبي وحثّ المنتسبين علـى مزاولة النشـاط الحـزبي كمـا تتـطرق الـى الشـؤون الـداخليـة استناداً الـى النظام الداخلي للحزب.

وتلتها كلمـة رئيـس المقـاطعـة طـونـي عبيــد حيـث ركــز علـى القرارات الحزبيـة الصادرة وشــدد علـى الالتــزام بـالتراتبيـة الاداريـة والتقيد بـالقرارات الحزبية.

ومـن ثم القى كل مـن اميـن السر شربـل بدران واميـن الصنـدوق بيار مبارك بـملخـص سـنوي للنشاطات الادارية وذلـك بمناسـبة اتمام العام الاول للهـيئة الادارية لمركز سـيدني.

كمـا القى مسؤول الشؤون الحزبية فـي المقاطعة جـوزيف العلـم كلمـة عـن الالتزام الحزبي للمنتسبين الجدد.

بعـدهـا تم توزيـع البطاقات للمنتسبين الجدد تلاهـا كوكتيل احتفالا بالمناسبة.