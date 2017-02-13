وفد من منظمة “نوراكان” يلتقي مسؤولي قطاع الانتشار في “القوات”

أثنى رئيس قطاع الانتشار في “القوات اللبنانية” الدكتور انطوان بارد ورئيس مقاطعة الخليج السفير فادي سلامة على الاهداف السامية لمنظمة “نوراكان” وعلى الدور الريادي للسيدين دلير وكلي وجددا دعمهما للمنظمة وللتنسيق القائم مع مكتب القوات في اربيل، وفي الختام أهدى رئيس منظمة نوراكان التفاحة الذهبية وميدالية نوراكان للمسؤولين القواتيين الحاضرين، بعد استقبالهما وفدا من اقليم كردستان ضم رئيس منظمة نوراكان للتعليم والمسائل الوطنية السيد دلير حسين بلباسي وممثل رئيس اقليم كردستان في كركوك والعضو الفخري في المنظمة السيد عبداللطيف كلي، بحضور عضو مركز اربيل الرفيق بطرس عساكر ورئيس بلدية الفدار السيد رودريغ باسيل، حيث عرض الوفد لنشاطات المنظمة وخاصة في مجال مساعدة النازحين من كافة مناطق العراق الى منطقة الاقليم ومساعدة اهالي شهداء البيشمركة وللجولة التي يقوم بها الوفد في لبنان على الداعمين للمنظمة.

هذا واجتمع وفد منظمة نوراكان ايضا مع رئيس جمعية من حقي الحياة خادم رعية كنيسة الفدار الاب طوني خوري بحضور نائب رئيس الجمعية ومشاركة رئيس بلدية الفدار السيد رودريغ باسيل ومختار البلدة. رحب الاب خوري بزيارة منظمة نوراكان إلى لبنان وأشاد بالجهود التي تبذلها المنظمة في كردستان العراق لمساعدة النازحين والمهجرين وعوائل الفقراء كما شكر المنظمة لاهتمامها بالمسيحيين النازحين جراء هجمات داعش والمتواجدين اليوم في إقليم كردستان. وألقى السيد عبداللطيف كلي بإسم منظمة نوراكان كلمة تقدير شَكر فيها لبنان شعباً وحكومة وذكَر بالعلاقة التاريخية التي تربط البلدين ووجه شكراً خاصاً لجمعية من حقي الحياة لمبادراتها الكريمة بالمشاركة باعمال الإغاثة في كردستان عن طريق نوراكان. وفي الختام تم تكريم رئيس منظمة نوراكان والوفد المرافق بدرع السلام من قبل رئيس الجمعية ورئيس بلدية الفدار وبالمقابل أهدى السيد دلير التفاحة الذهبية إلى جمعية من حقي الحياة وعبر عن شكره لتعاونها مع المنظمة.