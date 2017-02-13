الحكمة جديدة المتن احتفلت بعيد شفيعها مار مارون

احتفلت مدرسة الحكمة مار مارون في جديدة المتن، بعيد شفيعها بدعوة من رئيسها الخوري أنطونيو واكيم، وبرعايّة رئيس أساقفة بيروت وليّ الحكمة المطران بولس مطر،الذي ترأس الصلاة على نيّة المدرسة وأهلها ومعلّميها وتلامذتها وقداماها وكشافتها ورياضييها، يحيط به رئيس المدرسة ولفيف من الكهنة، وبمشاركة النواب السادة: إبراهيم كنعان وغسان مخيبر ونبيل نقولا وقائمقام المتن السيدة مارلين حداد ورئيسي بلدتي الجديدة وعين سعادة أنطوان جبارة وأنطوان بو عون ورؤساء مدارس الحكمة وجامعتها وافراد الهيئتين التعليميّة والإداريّة وطلاب المدرسة وأهلهم وقداماها. وكانت مناسبة وُزع فيها، كتاب يوبيل المدرسة الذهبي.

وقبيل القداس، ألقى الخوري أنطونيو واكيم كلمة شكر فيها المطران مطر على رعايته احتفالات الحكمة مار مارون في عيد شفيعها ودعمه الدائم لها،

وبعد الإنجيل المقدس ألقى المطران مطر عظة، هنأ فيها الخوري أنطونيو واكيم وفريق عمله على قيادة سفينة مدرسة الحكمة جديدة المتن إلى برّ الأمان، قائلاً: في التضحيّة تُبنى العائلات والأوطان، ومن دون هذه التضحيّة لا تقدّم ولا تطوّر. يسوع بالذات نزل إلى القبر، وقام منتصرًا على الشرّ والموت، فكانت الكنيسة وكان خلاص العالم وتغيير وجه الأرض.

إن احتفلنا بعيد القديس مارون، فهو لم يعد عيدًا لطائفته، ومار مارون كان قبل الطائفة المارونيّة ولم يعرف عن هذه الطائفة إلا في السماء، وهو يصّلي لها. مار مارون هو قدّيس الكنيسة كلّها، وكلّ المسيحيين يعيّدون لمار مارون، لأنه كان موجودًا ما قبل الإنقسامات، صلاته للجميع.

نحن نصلّي اليوم، حتى ندرك قيمة لبنان وندرك معنى هذا الوطن ومعنى نضاله في سبيل إخوته في المنطقة كلّها والعالم. ونختصر كنيستنا بكلمتين: محبّة الله فوق كلّ شيء وإيمان ثابت بالرب ومحبّة للعئراء مريم شفيعتنا أينما كنّا، وأيادٍ بيضاء مفتوحة لجميع الناس، لنعيش كعائلة واحدة. نحن نصلّي على نيّة رؤسائنا الزمنيين، كلّ يوم في القدّاس. نصلّي على نيّة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، رمز الوطن بكل ما عنده من تضحيات في سبيل لبنان والإنفتاح على الجميع ليكون لبنان وطنًا كبيرًا، وطن الإنسان والمحبّة لجميع الناس.