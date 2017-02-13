فارس: مواقف عون تعبر عن إرادة اللبنانيين في مقاومة العدو

نوه النائب مروان فارس بـ”المواقف التي أعلن عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوسائل الاعلام المصرية”، معتبراً أن “هذه المواقف تعبر فعلا عن إرادة اللبنانيين في مقاومة العدو الصهيوني، الذي ما زال بعد انتصارات عام 2006، يحتل اراضي لبنانية في الجنوب اللبناني”.

فارس، وفي تصريح له في مجلس النواب، قال: “إن مقاومة العدو الصهيوني هي السبيل الوحيد، كما عبر عن ذلك فخامة رئيس الجمهورية، لتحقيق السيادة الوطنية والاستقلال الفعلي. ولذلك، نحيي فخامة الرئيس عون لأنه ابن مدرسة الجيش اللبناني، وهو إلى جانب المقاومة، في مهمة تحرير الأرض والإنسان، ورجال المقاومة هم فعلا أبناء الجنوب يقيمون في أرضهم التي يحتلها العدو، وهم عن حق بشهامة ورجولة يدافعون عنها دفاعا أكيدا”.