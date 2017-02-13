احتيال مسلّح تحت عنوان “شراء شقة”… وصبايا في الواجهة!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه بتاريخ 9 شباط 2017، تعرض أحد المواطنين العاملين في مجال بيع الشقق السكنية لعملية سلب بقوة السلاح، عبر إيهامه من قبل سيدة بأنها سوف تقوم بشراء شقة منه.

ولدى وصوله لمنزلها الكائن في محلة المريجة لتوقيع العقود، تبين له وجود سيدة أخرى وشخصين أحدهما يضع قناعاً على وجهه ويحمل مسدساً حربياً حيث أقدموا على سلبه مبلغاً وقدره 500 دولار أميركي و50 ألف ليرة لبنانية وبطاقة الائتمان العائدة له وسحبوا من خلالها 1300 دولار أميركي، وأرغموه على توقيع سندات دين بقيمة 20 ألف دولار أميركي إضافة الى قيامهم بحجز حريته لمدة 3 ساعات تقريباً.

وفي خلال ساعات معدودة، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف السيدتين الضالعتين في العملية، وهما :

– ع. خ. (مواليد عام 1984، لبنانية)

– م. ح. (مواليد عام 1985، لبنانية)

وبتاريخ 10 شباط 2017 وفي محلة حي السلم، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيف شخص آخر ويدعى:

– ع. م. (مواليد عام 1983، لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب اليهم والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكهم.