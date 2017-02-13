مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين 13/2/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

القمة الرئاسية اللبنانية-المصرية ناجحة بكل المعايير السياسية والامنية والاقتصادية وهي تناولت في شعاع محادثاتها أزمات المنطقة. والرئيس عون شدد على الدور القيادي المصري، والرئيس السيسي أشاد بخبرة وزعامة الرئيس اللبناني ووعد بزيارة بيروت قريبا.

وفيما ينتقل الرئيس عون غدا من القاهرة الى عمان بدا الجو السياسي في بيروت مائلا الى التفاهم على قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل للجميع وقد خرج النائب وليد جنبلاط من زيارة للرئيس بري مرتاحا وواضعا بتصرفه أفكارا جديدة.

وبينما اعلن الوزير طلال ارسلان من السرايا انه مع النسبية الكاملة اكد الدكتور سمير جعجع التمسك بالقانون المختلط مشددا على ان لا عودة الى الوراء.

وفي شأن آخر وتعليقا على موقف رئيس الجمهورية من سلاح حزب الله قالت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ان قرار مجلس الامن رقم 1701 واضح ويدعو الى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة ويؤكد ألا سلاح خارج الدولة. وقد رد الوزير السابق وئام وهاب على كاغ فدعا وزير الخارجية جبران باسيل الى استدعائها وتنبيهها الى ضرورة احترام اللياقة الدبلوماسية وكموظفة دولية لا يحق لها انتقاد الرئيس معتبرا ذلك إهانة لكرامة كل اللبنانيين.

وفي الأمن اتخذت قوة من الجيش تدابير في محيط مقر تلفزيون الجديد أثناء اعتصام قالت المحطة إنه لشباب من حركة امل.. وفي صور عالج الجيش إشكالا بين سائقي سيارات أجرة وشرطة المدينة.

في المنطقة الوضع على حاله في سوريا والقوات التركية قالت إنها تخوض اشتباكات مع داعش في وسط مدينة الباب. ومن ناحية ثانية قالت هيومان رايتس إن الجيش السوري استخدم اسلحة كيميائية في معارك حلب.

عودة الى القاهرة ومحادثات القمة الرئاسية اللبنانية-المصرية وقد تم التفاهم على ان تكون القمة العربية الشهر المقبل منتجة وان الرئيس عون سيتقدم باقتراح الى القمة. وفهم أيضا أن الرئيس السيسي أكد الاستعداد لدعم الجيش اللبناني بكل ما يطلبه.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

بثوابته الوطنية ورؤيته القومية حط الرئيس ميشال عون على الاراضي المصرية في زيارة رسمية. حفاوة استثنائية ولقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح المنابر لمواقف البلدين المتطابقة مما تعيشه امتنا وما يعصف بمنطقتنا..

وبمنطق الحرص دعا الرئيس ميشال عون جمهورية مصر العربية الى اطلاق مبادرة انقاذية تقوم على وضع استراتيجيات مشتركة لمحاربة الارهاب، والعمل على ايجاد الحلول السياسية للازمات الملحة في عالمنا العربي، وبالاخص سوريا..

خصوصية سوريا تحدثت عنها لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري التي رفعت توصيات بضرورة تدخل مصر بايجابية وفعالية مع غياب الجامعة العربية، وضرورة عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ووحدتها وسيادتها على كامل اراضيها، وترك السوريين يحددون مستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع.. صناديق ما زالت عصية على الكشف في لبنان مع غموض قانون الانتخاب..

الحراك الانتخابي حركته اصداء كلام الامين العام لحزب الله عن النسبية وما تعنيه من عدالة تمثيلية، وعن انفتاحه على النقاش وهو ما طمأن النائب وليد جنبلاط الذي قال من عين التينة انه والسيد نصر الله في الخط نفسه، وان الرئيس بري حريص على تنوع لبنان ووحدته وحريص على اهل الجبل وتنوعهم..

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

غدا، الذكرى الثانية عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. التحضيرات لاحياء الذكرى في البيال اكتملت تحت شعار: 12 مرة 14 شباط المستقبل حلمك.

وفي معاني الذكرى الراسخة في وجدان اللبنانيين، ابقاء شعلة الايمان بالوطن والتضحية من اجله، مرفوعة، تكريسا لوحدة اللبنانيين، ولمفهوم الاعتدال ونبذ التطرف.

الذكرى التي سيتخللها كلمة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تتطرق الى مسيرة الرئيس الشهيد ورؤيته لمستقبل البلاد ويتناول فيها ايضا مسار الوضع السياسي الداخلي، في ضوء استعادة المؤسسات الدستورية لزخمها وفي وقت ينتظر اللبنانيون التوصل الى قانون انتخابي جديد يعيد انتاج السلطة على قاعدة التمثيل الصحيح ومراعاة الهواجس.

وفي السياق الانتخابي، زيارة لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الى عين التينة اعلن بعدها انه وضع بتصرف الرئيس نبيه بري بعض الافكار القابلة للنقاش.

اما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فشدد على التمسك بصيغة القانون المختلط لافتا الى ان التحالف الثنائي المسيحي الذي سيصل الى نحو 50 نائبا في البرلمان حمل حزب الله على التراجع عن تأييده لصيغة القانون المختلط في اتجاه النسبية.

واليوم، استمرت ردود الفعل على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون بشان سلاح حزب الله. وما سجل تغريدة من الممثلة الشخصية للامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ؛ مؤكدة ان قرار مجلس الامن 1701 واضح، ويدعو الى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة، وانه لا للسلاح خارج الدولة.

الرئيس عون بدأ اليوم زيارة رسمية لمصر، توجها بلقاء قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ان يزور غدا الاردن.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ “LBCI”

ارتاب النائب وليد جنبلاط من كلام السيد حسن نصرالله لجهة قانون الانتخابات، فاستعاض عن التغريد بأن حمل افكاره الى الرئيس نبيه بري، فضرب عصفورين بحجر واحد، اطمأن الى حليفه بعد جراحة المرارة وأودعه مرارته الانتخابية.

الرئيس بري في نقاهة، وربما يستعين في درس افكار جنبلاط بالضلع الثاني من الثنائية حزب الله الذي رفع سقف ما يطالب به بأن اقترح النسبية الكاملة التي يرفضها تيار المستقبل، اذن ما زال البلد في قلب الدوامة الانتخابية على الرغم من ان الوقت يمر بسرعة والافكار توضع ببطئ.

عمليا لا شيء جديا ولا جديد معلنا الا بعد عودة رئيس الجمهورية من رحلته المزدوجة الى مصر والاردن بعد جلستي مجلس الوزراء لبحث ارقام الموازنة، اما الانظار فمتوجهة غدا الى ما سيقوله الرئيس سعد الحريري في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”اmtv”

عشية 14 شباط نقف اجلالا لروح الشهيد الرئيس رفيق الحريري الذي سقى بدمائه غرسة الاستقلال الثاني وكرس نهائية لبنان السيد المستقل رغم رياح الممانعة الهوجاء التي تحرك ضد هذا المفهوم الوطني النبيل.

في اليوميات بدا كلام الرئيس عون عن حتمية وجود سلاح حزب الله وكانه اتى في اطار هامش التمايز المحسوب الذي احتفظ به كل فريق من الائتلاف الذي اوصله الى بعبدا لنفسه وان لامس الرئيس عون في هامشه الخط الاحمر في نظر ضلعي التوافق صمتا او جهرا.

ومن خارج الهامش ذكرت ممثلة الامم المتحدة سيغرت كاغ المعنيين بمندرجات الـ 1701 التي ترفض اي سلاح خارج الدولة.

في الانتظار الرئيس عون دعا من مصر نظيره السيسي الى قيادة مبادرة عربية تحل السلام في الربوع العربية.

انتخابيا، المخاض يستمر عسيرا قبل اسبوع من انتهاء المهل، وما يسجل من تطورات لا يتعدى المواقف المعروفة وجديدها اعلان النائب جنبلاط من عين التينة ان لا هواجس انتخابية لديه وهو ينام قرير العين وقد وضع بعض الافكار في عهدة الرئيس بري.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

كان الفعل في حارة حريك ورد الفعل جاء من عين التينة فبعد الكلام المبين برقيات التطمين التي أرسلها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التقطها رادار كليمنصو فشمع النائب وليد جنبلاط الخيط وقصد رئيس مجلس النواب نبيه بري. هي ليست زيارة اطمئنان لما بعد المرارة بل هي أول الردود على فصل من الخطاب وتحديدا المتعلق بالاستحقاق السياسي الأهم وهو قانون الانتخاب، فنصرالله قطع الشك باليقين من أن النسبية تعطي صاحب كل حجم حجمه وكل صاحب حق حقه وخص الطائفة الدرزية بأن جرعها جرعة اطمئنان إضافية تحفظها ولا تلغي حزبها الاشتراكي ومستقبلها لجرعة فعلت فعلها فما كان من جنبلاط إلا أن قال من عين التينة إن الإشارة في محلها ونحن في الخط نفسه ولدى سؤاله عن قرب اللقاء لم يجب وفي السكوت غالبا ما تسكن علامة الرضا فكك جنبلاط الشيفرة ومن دون كلام مباح كانت الزيارة إشارة وتعددت مغازيها أعاد الأمانة الى صاحب الأمانة ترجل عن مطية التعطيل وأزاح عن كاهله عبء التلطي وراءه واستخدامه شماعة وفزاعة واستعان بأبي الطيب المتنبي مرددا: “أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم” المتنبي قالها في سياق معاتبته سيف الدولة واستعانة جنبلاط بها في قلب الشاعر.

زاح جنبلاط همه جانبا وحمل رئيس الجمهورية ميشال عون هموم المنطقة إلى مصر فوضع “بي الكل” تلك الهموم بين يدي أم الدنيا فكانت خلوة بين العماد والمشير جرى فيها البحث في العلاقات الثنائية حضرتها الأزمة السورية والجامعة العربية ومحاربة الإرهاب ومواجهة خطره وحصل فيها رئيس الجمهورية على وعد من نظيره عبد الفتاح السيسي بمساعدة الجيش وتدريب عدد غير محدود من الضباط لقاء قصر الاتحادية اكتسب قيمة مضافة بزيارتين قام بهما عون لمشيخة الأزهر والكنيسة القبطية وعلى قدر الزعيم المشرقي المسيحي الأبرز بحسب قول رئيس الأقباط ولبنان النموذج والتطبيق العلمي للعيش المشترك بشهادة شيخ الأزهر كانت حفاوة الاستقبال.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ “NBN”

يغرد رئيس اللقاء الديمقرايطي وليد جنبلاط انتخابيا اليوم عبر تويتر لكنه قام بريتويت لبيت شعري من عين التينة وصف خلاله موقفه من الجدل الحاصل حول قانون الانتخاب. جنبلاط حمل الى الرئيس نبيه بري افكارا قابلة للنقاش والتداول للخروج من دوامة القانون الانتخابي، مطمئنا من وصفهم بالمعقبين الى انه ينام مرتاحا مستعينا ببيت للمتنبي “انام ملئ جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم”.

الكلام الجنبلاطي جاء بعد السجال السياسي الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بين شباب التيار الوطني الحر ومناصري الحزب التقدمي الاشتراكي حول الانتخابات والذي دعا جنبلاط الى ان يكون بتخاطب مقبول سياسيا بدلا من بعض الملاحظات المسيئة او المشينة.

وفي ورشة البحث عن صيغة القانون لقاء بين الرئيس بري ووفد من الحزب الشيوعي واخر في السرايا جمع الرئيس سعد الحريري برئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان.

في القاهرة قمة لتعزيز العلاقات اللبنانية المصرية في زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اكد ان مصر يمكنها اطلاق مبادرة انقاذ عربية لمحاربة الارهاب.

الدور المصري ريادي في صد المشاريع الارهابية ومن هنا ياتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم للجيش اللبناني انطلاقا من قاعدة ان لبنان القوي يعد عاملا مهما للمنطقة.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ “OTV”

الرد على مزايدات البعض الفارغة في بيروت جاء اليوم من القاهرة، بلسان مصري عربي فصيح أصيل… ذلك أن الوفد اللبناني الرسمي الزائر للمحروسة، سمع اليوم في العاصمة المصرية كلاما كبيرا ودقيقا عن موقع الدولة السورية في منظومة الاستقرار العربي، كما عن وحدة سوريا ومنعتها… حتى أن تعداد الجيوش المصرية يبدأ رسميا بالجيش المصري الميداني الثاني، على اعتبار أن الجيش المصري الميداني الأول هو الجيش السوري. وفي رد على مزايدات من نوع آخر، أتت إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضحة إلى أن التسوية الرئاسية الأخيرة، صنعت في لبنان. فالكلام أتى من جهة معنية تماما بالمفاوضات السابقة للانتخاب الرئاسي اللبناني، حيث زار وزير الخارجية المصرية بيروت قبل الانتخاب وبعده، علما أنه كان يعد لطاولة حوارية ما، بحثا عن مخارج رئاسية كان الرئيس المصري مطلعا على تفاصيلها…

هذا في الشأن اللبناني… أما في الملفات الإقليمية، فالقمة اللبنانية-المصرية كرست التفاهم السابق حول عناوين التنوع والإرهاب وسوريا والنازحين ومبادرة السلام العربية وغيرها… ففي الموضوع السوري، لا حل إلا بالسياسة والحوار، لأن القضاء على الإرهاب أولوية، تماما كمسألة النازحين التي تتطلب تعاونا إزاء الجهات الدولية لتأمين العودة، على وقع بحث في تفعيل دور جامعة الدول العربية للتعامل مع الأزمات العربية، ومنها السورية…

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