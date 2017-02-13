المشنوق من مصر: لتبادل الزيارات الثنائية بين المسؤولين الأمنيين بالبلدين

أعرب وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح له خلال لقائه وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، عن “تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية ودورها في حفظ الاستقرار بالبلاد”، مؤكدا اهتمامه بـ”الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة وبخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين”.

وأعرب المشنوق عن “رغبته فى إيفاد كوادر من قوى الامن الداخلي والأمن العام الى القاهرة للالتحاق بالدورات التدريبية المتقدمة التى تنظمها أكاديمية الشرطة المصرية في المجالات الأمنية المختلفة”.

من جهته أعرب عبد الغفار، عن ترحيبه بزيارة المشنوق الى القاهرة، مؤكدا “حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة، وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها انطلاقا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى الدول العربية”.

وشرح اللواء عبد الغفار إستراتيجية وزارة الداخلية المصرية، وما لحقها من تطوير فى كافة المجالات الأمنية، من خلال الإعتماد على التقنيات التكنولوجية الحديثة خصوصا في مجال مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن “ما تحقق من إنجازات بهذا الصدد، ساهم في ترسيخ معطيات الأمن والاستقرار في مصر”.