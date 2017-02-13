صقر: سلاح “حزب الله” غير شرعي وسرايا المقاومة هي ميليشيات

أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عقاب صقر أن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يعكس بالمطلق رأي رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً: “لا يعتقدنَّ أحد انه اذا غاب موضوع سلاح “حزب الله” عن خطابات الحريري فهو لم يعد مرفوضاً، إنّ السلاح موضوع إشكالي ويحتاج طاولة حوار للبتّ به وهو سلاح غير شرعي ووظيفته تخريبية للداخل اللبناني وسرايا المقاومة نعتبرها ميليشيات وعصابات”.

وتطرق‎ صقر في حديث لقناة الـ mtv الى ما سيتضمنه خطاب الحريري في الذكرى الثانية عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط بالقول: “الرئيس سعد الحريري سيمر على الثوابت التي لم تتغير ولن تتغير، وصحيح أننا تراجعنا أحياناً لكن لمصلحة البلد، وكلامه سيكون موجهاً لتيار “المستقبل” وللحلفاء وسيؤكد رفض مبدأ الاستدراج”.