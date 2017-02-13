قتلى وجرحى بانفجار في باكستان

قتل 10 اشخاص على الاقل واصيب 60 اخرون، في انفجار قوي وسط حشد من المحتجين في لاهور شرق باكستان، حسبما اكد مسؤولون، ما يهدد الاستقرار في كبرى مدن اقليم البنجاب.

واغلقت الشرطة المنطقة في شارع “مول رود” الرئيسي في المدينة، وفر المارة من المكان خشية وقوع انفجار ثان، بينما عرضت وسائل الاعلام المحلية صور الجرحى.

وقال المسؤول عن عمليات الانقاذ ديبا شاهناز: “ان 10 اشخاص على الاقل قتلوا في التفجير كما اصيب 60 اخرين ونقلوا الى مستشفيات المدينة”، الا ان المستشفيات لم تؤكد هذه الارقام.

ووقع الحادث بينما كان مئات الصيادلة يحتجون على قانون جديد قرب برلمان اقليم البنجاب، حسبما صرح وزير العدل المحلي رانا سناء الله.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن التفجير، الا ان فصيل طالبان باكستان توعد أخيرا بمواصلة الهجمات.