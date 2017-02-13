“القوات” تفوز برابطة التعليم الثانوي… بطيش لموقعنا: ربحنا في خمس محافظات وانسحبنا من جبل لبنان لمصلحة “الكتائب”

إنطلاقاً من إصرار حزب “القوات اللبنانية” على حضوره في كافة الميادين، شاركت “القوات” في إنتخابات اعضاء رابطة أساتذة التعليم الثانوي في كافة المحافظات الخمس ترشيحاً وإقتراعاً.

وللوقوف على تحالفات “القوات” والنتائج الصادرة، في الإنتخابات التي أجريت الأحد، أوضح رئيس مصلحة المعلمين في “القوات” رمزي بطيش ان إنتخابات الفروع لرابطة التعليم الثانوي الرسمي المركزي التي أجريت منذ 3 اسابيع فاز بها مرشحو “القوات” سليمان جوهر وإليان شالوحي ونزيه جباوي لمنصب الرئيس.

واضاف لموقع “القوات” الإلكتروني: “بعدها أجريت الجمعة الإنتخابات في فرع بيروت حيث فاز تحالف الأحزاب ولم يكن للقوات اي مرشح فيها.

وأشار الى انه في الجنوب فازت ايضاً لائحة تحالف الأحزاب ومن ضمنها مرشح “القوات” عامر دعيبس، أما بالنسبة للشمال ففازت اللائحة بأكملها في وجه لائحة غير مكتملة مدعومة من “الحزب الشيوعي” وفاز مرشحا “القوات” ماركو وهبي وميشال يونس.

وفي البقاع، اكد بطيش ان “القوات” لم تشارك في الإنتخابات لاعتبارات كثيرة.

وتابع: “في جبل لبنان كان الوضع مختلفاً حيث ترشح 10 اشخاص والمطلوب هو 9 مرشحين، ونظراً لعدم تمثيل حزب “الكتائب” في اي من الفروع، إرتأينا أن يتم سحب مرشح “القوات” لصالح مرشح “الكتائب” لأننا مصرون على ان يكونوا مممثلين في رابطة جبل لبنان.