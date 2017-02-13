الحريري يعلن ثوابت “المستقبل” الثلثاء

لم يشأ مصدر مطلع ان يكشف ما سيقوله الرئيس سعد الحريري في خطابه الثلثاء في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، في ما خص حديث رئيس الجمهورية ميشال عون عن سلاح “حزب الله”، لكن المصدر أشار إلى انه سيتناول الوضع العام في البلاد، وربما يتطرق إلى بعض الطروحات المتعلقة بملف النازحين، ومحاربة الإرهاب.

وسيؤكد الرئيس الحريري على نظرة تيّار “المستقبل” إلى ملف الانتخابات لجهة التأكيد على اجرائها في موعدها، والاتفاق على قانون جديد لاجراء هذه الانتخابات، وفقاً لما التزمت به “حكومة استعادة الثقة” في بيانها الوزاري الذي على أساسه نالت ثقة المجلس النيابي قبيل نهاية العام الماضي.